США увеличивают число солдат в Сирии

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9 ноября 2022, 09:57

Арабские издания сообщают, что власти США увеличивают число воинских подразделений в Сирии. В арабскую республику прибывает серьёзное подкрепление. Все заявления о выводе войск из Сирии являются старым форматом политики американцев.



Пентагон пересматривает отношение к оппозиционным структурам республики. Американцы закрепляются в стране. Через иракскую границу в Сирию проехало порядка ста грузовых машин. Они не имели опознавательных знаков, но продвинулись в сторону дислокации американских солдат.



Журналисты Ливана сообщают, что американцы увеличат свой контингент на 2 тысячи солдат. Это делается для борьбы с шиитскими формированиями. Власти Белого дома ведут диалог с сирийскими политиками и по дипломатическим каналам. За период правления президента Байдена положение американских солдат в Сирии заметно улучшилось. Для самолётов были построены современные взлётно-посадочные полосы. Площадь военных баз США увеличилась.



В этом году американцы вернулись на базу Хараб Эшек. Они покинули её три года назад. Недалеко расположена российская авиация. Но между сторонами нет противоречий и претензий. Штаты обеспокоены активностью Ирана, но на прямое столкновение с республикой американцы не готовы, даже на территории другой страны.