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Газовая война, начатая Польшей, может привести к распаду Европы

, 15:55

Газовая война, начатая Польшей, может привести к распаду Европы

Всё чаще возникают разговоры о стремлении Польши занять место европейского газового хаба, «подвинув» в этом вопросе Германию. После того как 26 сентября серией взрывов были уничтожены газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», и буквально на следующий день был открыт газопровод «Baltic Pipe», по которому газ с норвежского шельфа в Северном море идёт в Польшу, газовая война между Польшей и Германией стала ещё более очевидной.

Однако такое противостояние может привести к разорению Германии и даже разрушению Европы. Самой заинтересованной в ослаблении объединённой Европы стороной, несмотря на политическое союзничество, являются США. Им не нужен сильный конкурент в мировой экономике, с крепким, угрожающим стабильности доллара и фунта, евро, зона которого с 2000 года расширяется.

Для того чтобы ослабить экономическую мощь Евросоюза, необходимо максимально ослабить его лидера – Германию, желательно чужими руками. Добиться этого можно, разорвав связь Германии с Россией, т. к. этот союз, объединив российские природные ресурсы и немецкие технологии и капитал, могут стать серьёзной угрозой для США. И Польша на роль такого «минёра подрывника», идеально подходит.

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