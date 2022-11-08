Bloomberg: Еврокомиссия больше не считает эффективной мерой введение ценового потолка на российский газ

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8 ноября 2022, 16:18 Источник: Bloomberg

Флаг Евросоюза. Фото: Philipp von Ditfurth/globallook.com

Еврокомиссия (ЕК) дала понять, что больше не рассматривает установление потолка цен на российский газ как эффективную меру противостояния энергетическому кризису. Об этом во вторник пишет Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.

Как сообщает агентство, во вторник ЕК предоставила свой анализ возможных действий по сдерживанию цен на импортируемый газ во время встречи с представителями правительств стран-членов ЕС. Введение потолка цен, на котором настаивали Италия, Польша, Бельгия и Греция, как следует из экспертов, - это «не лучший инструмент для обуздания беспрецедентного энергетического кризиса», поскольку «подрывает экономику и подпитывает инфляцию».

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что введение Евросоюзом ограничений цен на газ повлечет за собой прекращение его поставок в Европу.