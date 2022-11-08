У американцев новые странности: ловят и облизывают жаб

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8 ноября 2022, 15:10 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kp.ru

Фото: psychedelicstoday.com

В Соединённых Штатах стало популярным необычное развлечение. Местные жители массово устремились в национальные парки в поисках жаб, поскольку яд, который они вырабатывают, считается сильным галлюциногеном.

Главная задача – поймать здоровенную лягушку и… облизать её. Столь загадочный и странный обряд превратился в массовое явление. Потому работники Служб национальных парков США призвали посетителей воздерживаться от облизывания колорадской жабы, как бы тем этого ни хотелось. Это может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. В прекрасную принцессу амфибия едва ли превратится, а вот отравление от такого «поцелуя» - вполне вероятно.

Информация об этом прошла даже в CNN, что говорит о крайне популярном явлении. Напомним, что колорадская жаба – одна из крупнейших представительниц своего вида, живущая в основном в Северной Америке. Взрослая особь достигает в длину 19 см и издаёт неприятные низкие звуки. Также околоушные железы такой жабы вырабатывают ядовитый секрет, который способен убить собаку. Яд также является и сильным галлюциногеном. Об опасности со стороны амфибий знали ещё древние индейцы, так что эксперты рекомендуют американцам прислушаться к их мудрым наставлениям.