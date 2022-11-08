Политолог Марков назвал хамским сделанное по указке США заявление Зеленского об условиях начала переговоров с Россией

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8 ноября 2022, 14:45 Источник: Политолог Сергей Марков

Политолог Сергей Марков, фото: vk.com/politologmarkov

Российский политолог Сергей Марков назвал хамским сделанное по указке США заявление главы киевского режима Владимира Зеленского об условиях начала переговоров с Россией.

Марков считает, что Вашингтон приказал Зеленскому заявить, что Киев готов к переговорам с Москвой. Как отметил политолог, Соединенным Штатам необходимо, чтобы Вашингтон и Киев лучше выглядели на саммите G20.

Политолог подчеркнул, что почти все страны "Большой двадцатки" мечтают, чтобы были переговоры и кончилась война.

Марков написал в своем телеграм-канале: "Зеленский выполнил приказ Вашингтона в присущей ему хамской манере". Эксперт перечислил условия, названные украинским президентом: капитуляция России, выдача военных преступников, которых назначит Киев, выплата репараций, которые назначит Киев.

"Это значит, что никакие переговоры невозможны. Только война или капитуляция", - заключил политолог.

Зеленский планирует принять участие в саммите G20, который состоится 15-16 ноября на острове Бали.