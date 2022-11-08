Китай изучает влияние украинского кризиса на российскую политику

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8 ноября 2022, 14:12

Власти Поднебесной внимательно следят за ходом Специальной военной операции РФ на территории Украины. Пекин держит благожелательный нейтралитет по отношению к Москве. При этом правительство КНР даёт понять России, что никакого вмешательства в военные действия не будет. Но Китай не намерен и присоединяться к санкциям против РФ.



На Западе считают, что Китай путём нейтралитета оказывает прямую поддержку России. В СМИ появляется всё больше подозрений, что Китай будет поставлять в РФ военные дроны. Китайские эксперты извлекли главный урок из украинского кризиса. Наличие танков и ракет не обеспечило победу ни одной из противоборствующих сторон.

Так же как и американцы не смогли сломить ситуацию в Афганистане при помощи современного оружия, в том числе тяжёлой авиации. В таких условиях единственным средством исключения разрастания конфликта является ядерное оружие. По этой причине Китай активно модернизирует ядерные силы, увеличивая число боеголовок.



Власти КНР воздерживаются от оценок действий России на Украине. При этом официальная повестка КНР сводится к тому, что главная мировая угроза для мирных государств кроется в США. Из-за этого Китай меняет подходы к подготовке своих солдат и офицеров.