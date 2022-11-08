Адвокат Хачапуридзе сообщил, что врачи предположили у Саакашвили туберкулез и деменцию

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8 ноября 2022, 14:12

Михаил Саакашвили, фото: Vladimir Valishvili/globallookpress.com

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили несколько месяцев находится в гражданской клинике "Вивамед" в Тбилиси. Адвокат Шалва Хачапуридзе рассказал, что врачи предварительно выявили у Саакашвили несколько заболеваний, в том числе туберкулез и деменцию, - передало грузинское агентство "Интерпрессньюс".

Адвокат подчеркнул, что речь идет о предположительных диагнозах врачей, и они пока не окончательны, также как и еще 34 вероятных заболеваниях у Михаила Саакашвили.

Экс-президент Грузии тайно прибыл в страну 29 сентября 2021 года. Через несколько дней он был задержан в Тбилиси и помещен в тюрьму в городе Рустави. В тюрьме он объявил голодовку.

В ноябре Саакашвили без согласования с родственниками и адвокатами перевезли в тюремную больницу в Тбилиси, а позже - в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку. 12 мая 2022 года политик был помещен в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а предъявленные обвинения - сфальсифицированными, - передает "Интерфакс".