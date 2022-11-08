Украинский военный бюджет меньше российского в три раза

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8 ноября 2022, 11:08

Россия планирует увеличить военные расходы. На оборону и безопасность будет тратиться в пять раз больше, чем на Украине. В настоящий момент российский военный бюджет больше военного бюджета Незалежной в три раза. Расходы Украины превышают доходы в два раза.



Российские власти при принятии нового бюджета сохранили все социальные гарантии перед населением. В свою очередь на Украине не в состоянии принять новый проект бюджета без внешних финансовых вливаний. Коллективному Западу потребуется выделить стране порядка 38 миллиардов долларов, чтобы выполнить социальные обязательства перед населением. На текущий момент практически весь бюджет направлен на оборону.



Британия и страны ЕС готовы оказывать Украине финансовую поддержку и далее. Власти Незалежной уже без стеснения перекладывают обязательства по содержанию государства на западные страны. Глава государства Владимир Зеленский в открытую заявил правительству ФРГ, что дефицит бюджета страны должен восполнить Запад. Зарубежные государства уже оказали финансовую помощь Киеву, которая равна годовому размеру ВВП. При этом на Украине пока не знают, чем страна будет рассчитываться перед кредиторами за многомиллиардные займы. В стране нет развитой промышленности и больших запасов энергоресурсов.