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Bloomberg: после критики со стороны США Евросоюз намерен сделать поддержку Украине более «предсказуемой»

, 07:29 Источник: РБК

Bloomberg: после критики со стороны США Евросоюз намерен сделать поддержку Украине более «предсказуемой»
Урсула фон дер Ляйен, Philipp von Ditfurth/ globallookpress.com

Европейский союз в среду, 9 ноября, предложит новый механизм по предоставлению Украине финансовой помощи в размере 18 миллиардов евро. Источники агентства Bloomberg узнали, что ЕС собирается сделать поддержку Киева более «предсказуемой» после критики со стороны Соединенных Штатов и киевского режима из-за задержек в предоставлении помощи.

По информации Bloomberg, новый механизм помощи ЕС определит устойчивую основу для покрытия финансовых расходов Украины в 2023 году и подготовит почву для проведения восстановительных работ на территории страны.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее 6 ноября заявляла о выделении Киеву 18 миллиардов евро на будущий год в виде «льготных кредитов», которые должны «в значительной степени покрыть финансовые потребности» страны.

По программе планируется пополнять бюджет Украины на €1,5 млрд в месяц. Киев может получить первый транш помощи в январе 2023 года.

Фон дер Ляйен еще раньше указывала, что Украине будет нужно от 3 млрд евро до 5 млрд евро в месяц только на бюджетные расходы, включая выплаты зарплат и пенсий. Украина в конце октября заявила, что нуждается в 3-4 млрд евро в месяц от ЕС и США. 

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