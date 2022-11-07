Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал президента Сербии Александра Вучича избегать эскалации в Косово и Метохии

Аргументы Недели → В мире 13+

7 ноября 2022, 22:16 Источник: РИА Новости

президент Сербии Александр Вучич, IMAGO/Christian Spicker / globallookpress.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник провел разговор по телефону с президентом Сербии Александром Вучичем и призвал его избежать эскалации в Косово и Метохии.

Накануне в Северной Косовска-Митровице прошел мирный митинг косовских сербов. Сербы вышли из состава судов, полиции, "правительства" и "парламента", местных органов власти и всех структур самопровозглашенной республики из-за решения Приштины снять с должности главу региональной полицейской дирекции "Север" самопровозглашенного Косово Ненада Джурича.

Джурич ранее отказался выписывать официальные предупреждения местным сербам за автомобильные номера, выданные сербскими властями и был снят с должности решением Приштины, - передает РИА Новости.

6 ноября, в тот же день, сербские служащие косовских "полиции" и "таможни" на КПП "Брняк" и "Ярине" и 300 их коллег из полиции на севере края ушли в отставку и покинули свои рабочие места.

Столтенберг позвонил Вучичу и призвал, чтобы обе стороны в спорах по вопросу Косово и Метохии воздержались от односторонних шагов, угрожающих миру и стабильности.

Вучич ответил генсеку НАТО, что Приштина своими односторонними шагами грубо нарушает Брюссельское соглашение, а Сербия, несмотря на это, настаивает на сохранении мира и стабильности.

Вучич в ночь на понедельник заявил, что выполнение албанцами функций полиции после отставки сербов-полицейских на населенном сербами севере Косово приведет к катастрофе. Как он указал, функции охраны правопорядка на севере края должны временно взять на себя контингент НАТО - KFOR и миссии по верховенству закона ЕС – EULEХ.