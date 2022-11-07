Пленный офицер ВСУ рассказал, что Киев готовил диверсантов для нанесения ударов по Курской, Брянской и Белгородской областям

Аргументы Недели → В мире 13+

7 ноября 2022, 21:10 Источник: РИА Новости

В Киеве командование планировало забросить диверсантов в приграничные Белгородскую, Брянскую и Курскую области для ударов по инфраструктуре.

О планах киевского режима рассказал журналистам взятый в плен бойцами "Группы Вагнера" военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады, старший лейтенант, командир взвода украинской армии Павел Ткачук.

По его словам, украинским командованием готовились диверсионно-разведывательные группы для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре в трех приграничных областях. Целью было захождение в близлежащие населенные пункты около территории Украины на военной технике с российскими опознавательными знаками.