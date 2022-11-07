Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

Первый съезд российских народных депутатов в изгнании прошёл в Польше

, 12:10

Первый съезд российских народных депутатов в изгнании прошёл в Польше

В Польше проходит «Первый съезд народных депутатов». Одним из организаторов мероприятия являются бывшие депутаты российского парламента Илья Пономарев (статус иноагента) и Геннадий Гудков. Мероприятие проходит в городе Яблонна.

На съезде оппозиционеров присутствуют и другие российские политики, большая часть которых бежали из России в статусе иноагентов. В основном в несистемную оппозицию входят политики, которые не признают вхождение Крыма в состав РФ. За рубежом их считают законно избранными народом слугами.

Западные структуры заинтересованы в создании из числа беглых российских политиков органа, который может встать у власти при её смене в России. На мероприятии были подписаны документы о конституционных принципах России. Документ может стать основой будущей Конституции страны. В Европе находятся оппозиционные силы разных стран. Если белорусская оппозиция засела в Прибалтике, то российские оппозиционеры пока сконцентрировались в Польше. Оргкомитет росопозиции получил в распоряжение автомобиль от жителя Германии. Туристический характер российских оппозиционеров пока не принёс никаких результатов, кроме сотрясания воздуха.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей