В Польше проходит «Первый съезд народных депутатов». Одним из организаторов мероприятия являются бывшие депутаты российского парламента Илья Пономарев (статус иноагента) и Геннадий Гудков. Мероприятие проходит в городе Яблонна.
На съезде оппозиционеров присутствуют и другие российские политики, большая часть которых бежали из России в статусе иноагентов. В основном в несистемную оппозицию входят политики, которые не признают вхождение Крыма в состав РФ. За рубежом их считают законно избранными народом слугами.
Западные структуры заинтересованы в создании из числа беглых российских политиков органа, который может встать у власти при её смене в России. На мероприятии были подписаны документы о конституционных принципах России. Документ может стать основой будущей Конституции страны. В Европе находятся оппозиционные силы разных стран. Если белорусская оппозиция засела в Прибалтике, то российские оппозиционеры пока сконцентрировались в Польше. Оргкомитет росопозиции получил в распоряжение автомобиль от жителя Германии. Туристический характер российских оппозиционеров пока не принёс никаких результатов, кроме сотрясания воздуха.
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