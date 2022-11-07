МОТ требует освободить белорусских профсоюзных активистов

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7 ноября 2022, 11:18

Объединённый переходный кабинет Светланы Тихановской намерен обратиться к Западу. Белорусские оппозиционеры считают, что пора менять тактику в отношении властей республики.



Летом Конференция Международной организации труда рассмотрит документ в отношении руководства Белоруссии. Минску дано время на освобождение профсоюзных активистов из заключения. Белорусские активисты рады, что о рабочих республики не забыли. Однако насколько результативны будут усилия МОТ пока сложно оценить. В Белоруссии в заключении находятся более двух десятков лидеров профсоюзных объединений. МОТ прикладывает усилия не только для их освобождения, но и помощи политзаключённым, которых в республике насчитывается несколько сот человек.



Представитель кабинета Тихановской Павел Латушко заявил, что политики Запада должны обратить внимание на происходящие в Белоруссии события. Власть республики постоянно пробивает дно. То, что ещё вчера было недопустимо, сегодня становится в Белоруссии текущей реальностью. Глава государства Александр Лукашенко готов пойти на самые крайние меры, чтобы остаться у власти. Озабоченность западных политиков должна быть более глубокой, указал оппозиционер. Но в кабинете Тихановской всё не так гладко, из её штата уходят влиятельные фигуры. Например, на днях из организации вышла глава финансового отдела Татьяна Зарецкая.