МОТ требует освободить белорусских профсоюзных активистов

Объединённый переходный кабинет Светланы Тихановской намерен обратиться к Западу. Белорусские оппозиционеры считают, что пора менять тактику в отношении властей республики.
Летом Конференция Международной организации труда рассмотрит документ в отношении руководства Белоруссии. Минску дано время на освобождение профсоюзных активистов из заключения. Белорусские активисты рады, что о рабочих республики не забыли. Однако насколько результативны будут усилия МОТ пока сложно оценить. В Белоруссии в заключении находятся более двух десятков лидеров профсоюзных объединений. МОТ прикладывает усилия не только для их освобождения, но и помощи политзаключённым, которых в республике насчитывается несколько сот человек.
Представитель кабинета Тихановской Павел Латушко заявил, что политики Запада должны обратить внимание на происходящие в Белоруссии события. Власть республики постоянно пробивает дно. То, что ещё вчера было недопустимо, сегодня становится в Белоруссии текущей реальностью. Глава государства Александр Лукашенко готов пойти на самые крайние меры, чтобы остаться у власти. Озабоченность западных политиков должна быть более глубокой, указал оппозиционер. Но в кабинете Тихановской всё не так гладко, из её штата уходят влиятельные фигуры. Например, на днях из организации вышла глава финансового отдела Татьяна Зарецкая.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Эксперт по Ближнему Востоку Тарасов считает, что альянс России, Ирана и Китая стал кошмаром для США
Представитель ВГА Новой Каховки Агаев: каких-либо критических разрушений Каховской дамбе не нанесено
Губернатор Приморья Кожемяко попросил прокуратуру проверить сообщения о потерях морской пехоты в зоне проведения СВО
- #ЗАУГЛОМ Академик Матишов о боях на Донецком кряже, судьбе Гольфстрима и подъеме Азовского моря
- 12:39 The Sun: британская подлодка прекратила секретную миссию из-за возгорания на борту
- 12:10 Первый съезд российских народных депутатов в изгнании прошёл в Польше
- 11:18 МОТ требует освободить белорусских профсоюзных активистов
- 10:55 Хоккеист Александр Овечкин побил рекорд Горди Хоу
- Telegram | (Подписаться) Как проходил парад Красной армии 7 ноября 1941 года