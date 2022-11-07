Демократы США проигрывают республиканцам, потому что увлеклись геополитикой вместо улучшения жизни граждан

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7 ноября 2022, 10:09

На 8 ноября в США запланированы промежуточные выборы в Конгресс. Демократы, которые за последние недели растеряли поддержку избирателей, пытаются наверстать упущенные возможности.



Рядовые граждане недовольны тем, что правящая партия уделяет слишком много времени международной повестке. При этом внутренние проблемы государства остаются без внимания. Речь идёт об экономике, социальной политике. Глава государства Джозеф Байден встретился со своим однопартийцем экс-президентом Бараком Обамой, чтобы повысить шансы на победу. Они приехали в Пенсильванию, чтобы оказать влияние на электорат. Республиканцы в данном регионе получают большую поддержку. Демократы в штате проигнорировали многие чаяния людей. Эксперты ещё несколько дней назад предупреждали руководство партии, что её рейтинг стремительно падает. Нужно решать проблемы людей. Американцы обеспокоены ростом преступности, иммиграцией, увеличением цен на продукты и энергоносители. По логике, правящей партии стоило бы прислушаться к народу, выполнить часть требований, улучшить материальное положение людей. Вместо этого демократы продолжают гнуть свою линию.



Байден заявил, что страна борется за будущее. В то же время американцы всё чаще ностальгируют по временам президента Трампа, который также напоминает о себе.