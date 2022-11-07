Хоккеист Александр Овечкин побил рекорд Горди Хоу

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7 ноября 2022, 10:55 Источник: Коммерсантъ

В регулярном чемпионате НХЛ, играя за «Вашингтон Кэпиталс», Овечкин забросил 787 шайб и это позволило ему побить рекорд, установленный ранее Горди Хоу.

Прежний рекорд держался с 1971 года и принадлежал легенде канадского хоккея Горди Хоу.

У Хоу было 786 голов в составе «Детройт Ред Уингс», за который он выступал четверть века. На самом деле голов могло бы быть гораздо больше, если бы не появившийся в начале 1970-х Всемирная хоккейная ассоциация (ВХА), которая переманила к себе звезд НХЛ, в том числе и Горди Хоу, а голы, забитые им в ВХА в зачет НХЛ (Национальная хоккейная лига) естественно, не шли.

Есть и второй рекорд Гордии Хоу: в списке лучших снайперов НХЛ всех времен на втором месте находится Горди Хоу, Александр Овечкин находится на третьем месте, с разницей в 14 голов.

После рекордов Горди Хоу Александр Овечкин будет штурмовать показатели лидера рейтинга — Уэйна Гретцки, у которого 894 голов, 626 из них пришлась на «Эдмонтон Ойлерс», в котором канадец провел лучшую часть карьеры с 1978 по 1988 годы, а были еще «Лос-Анджелес Кингс», «Сент-Луис Блюз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

Уэйн Гретцки - один из самых известных спортсменов XX века, выступая за клуб «Эдмонтон Ойлерз» четыре раза выигрывал Кубок Стэнли и получил прозвище «Великий».