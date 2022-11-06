Около 250 военнослужащих из ДНР находятся в украинском плену

Около 250 военнослужащих из Донецкой Народной Республики продолжают оставаться в украинском плену. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на омбудсмена ДНР Дарью Морозову.
По ее словам, власти региона непрерывно работают над их возвращением.
Кроме того, в ДНР пристально следят за социальными сетями, куда украинская сторона может выкладывать видео с пленными. Они необходимы для сохранения российской доказательной базы, которая потом поможет найти конкретного человека.
Морозова рассказала, что власти региона фиксируют сообщения о пытках, которым подвергаются военнопленные. Таких обращений уже было получено более 100.
Ранее сообщалось, что в ДНР вернулись 15 пленных.
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