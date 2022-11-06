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CBS News: стрельба у бара в Филадельфии, девять человек получили огнестрельные ранения

, 09:05 Источник: Лента.ру

Девять человек получили огнестрельные ранения в результате стрельбы в городе Филадельфия в США. Об этом сообщает американская телерадиокомпания CBS News со ссылкой на полицию.

Согласно данным полиции, инцидент произошел у бара в районе Кенсингтон.

«Полиция заявила, что девять человек получили огнестрельные ранения возле бара в районе Кенсингтон в Филадельфии», - говорится в сообщении телеканала.

По данным правоохранительных органов, было произведено не менее 40 выстрелов и нападавших было несколько.

Девять человек получили огнестрельные ранения, двое пострадавших находятся в критическом состоянии.


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