CBS News: стрельба у бара в Филадельфии, девять человек получили огнестрельные ранения

Девять человек получили огнестрельные ранения в результате стрельбы в городе Филадельфия в США. Об этом сообщает американская телерадиокомпания CBS News со ссылкой на полицию.
Согласно данным полиции, инцидент произошел у бара в районе Кенсингтон.
«Полиция заявила, что девять человек получили огнестрельные ранения возле бара в районе Кенсингтон в Филадельфии», - говорится в сообщении телеканала.
По данным правоохранительных органов, было произведено не менее 40 выстрелов и нападавших было несколько.
Девять человек получили огнестрельные ранения, двое пострадавших находятся в критическом состоянии.