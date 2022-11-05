Число умерших от алкоголя американцев подскочило на 30%

Аргументы Недели → В мире 13+

5 ноября 2022, 17:08 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kp.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Как стало известно, центры по контролю и профилактики заболеваний США опубликовали два неутешительных отчёта – за 2020 и 2021 годы. В них был отмечен резкий рост смертности местного населения от потребления алкоголя и связанных с ним заболеваний.

Рост составил 30%, что стало настоящим антирекордом. При этом до пандемии Covid-19 – он составлял всего 7%. Самые распространённые причины смертей – цирроз печени, острые алкогольные отравления, а также отказ работы поджелудочной железы как следствие хронического алкоголизма. Помимо всего прочего, имеют место ДТП с участием нетрезвых шоферов.

Медики и аналитики полагают, что всему виной может быть коронавирусная пандемия. Именно она лишила людей по всему миру привычного образа жизни и в прямом смысле погрузила человечество в совершенно новую для него эпоху, свойственную скорее кинофильмам и книгам. Посему так быстро и увеличилось число пьющих американцев.