Лукашенко рассказал о белорусской черной икре, которой он угощал Путина и Алиева

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5 ноября 2022, 17:08 Источник: Telegram-канал "Пул Первого"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/globallook.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения Белорусской национальной биотехнологической корпорации рассказал, как угощал российского и азербайджанского президентов произведенной в республике черной икрой. Видео публикует в субботу телеграм-канал «Пул Первого».

Белорусский президент вспомнил о своей поездке на предприятие под Минском, где «в бассейнах» выращивают осетровых. С тех пор, по его словам, когда ему нужно подарить баночку черной икры, он берет этот деликатес именно там.

Белорусскую икру, как рассказал Лукашенко, он дарил Ильхаму Алиеву и Владимиру Путину, немало удивив их таким презентом.

«Попробуй, в Кремле такого нет», - с такими словами вручил белорусский лидер баночку икры Владимиру Путину.

Ранее Лукашенко сообщил о планах скорой встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.