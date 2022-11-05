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WSJ: остров Врангеля в Северном Ледовитом океане принадлежит США и должен быть возвращен

, 16:24 Источник: РИА Новости

WSJ: остров Врангеля в Северном Ледовитом океане принадлежит США и должен быть возвращен
Остров Врангеля. Фото: GTW/globallook.com

Остров Врангеля незаконно удерживается Россией и должен быть возвращен Соединенным Штатам. Об этом говорится в субботней публикации газеты The Wall Street Journal.

Ее автор, журналист Томас Дэнс, пишет, что этот остров в Северном Ледовитом океане, принадлежит Соединенным Штатам, Россия же «удерживает территорию США с 1924 года».

«Забрать» остров, по мнению автора публикации, необходимо еще и потому, что там, по его утверждению, располагается российская военная база — а это уже прямая угроза для «американского суверенитета».

Ранее сообщалось, что в сентябре на острове Врангеля в Чукотском автономном округе стартовала перепись белых медведей.  

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