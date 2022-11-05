Британские экоактивисты приклеивают себя к асфальту и портят произведения искусства: зачем и кто за этим стоит?

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5 ноября 2022, 15:30 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

В Европе существует бессчётное множество различных активистов и организаций, выступающих за интересы природы и нашей собственной планеты Земля. И очень часто это переходит все границы и доводит ситуацию до открытых проявлений радикализма. Полагаем, про активистов из «Грин пис» и их в некоторых случаях хулиганскую деятельность наслышаны все. Но есть и ещё одна организация, которая возникла совсем недавно. Этих людей в большинстве своём считают сумасшедшими. Однако это никак не влияет на их деятельность. Напротив, они продолжают свой активизм и часто прибегают к «политике полного абсурда».

Организация, о которой идёт речь, зовёт себя Just stop oil. Существует она менее года, но уже успела обернуть против себя немало людей и политических партий. За её действиями в последнее время часто следят международные СМИ. С самого февраля 2022 года Just stop oil прибегает к угрозам и агрессии. 14 февраля они принесли «валентинку» британскому премьеру Борису Джонсону и потребовали «публично и торжественно пообещать прекратить инвестировать в ископаемые виды топлива». Причём, сообщение было в достаточно ультимативной форме. Правительству радикалы давали всего один месяц на решение вопросов.

Естественно, никто из властей ничего не сделал, и 13 марта активисты прибегли к «прямым действиям». Несколько десятков молодых людей из тогда ещё практически неизвестной Just stop oil пытались прорваться в Королевский Альберт-холл и предстать перед общественностью в своих красно-оранжевых свитерах. Тогда на них обратил внимание весь земной шар. Узнали и о лидере организации, 21-летнем юноше по имени Луи Маккечни. Этот фанатик в своё время уже отличился в агрессивной группе протестующих, требующих от властей принятия мер по энергосбережению. Деятельность этих активистов привела к ненависти, как со стороны представителей власти, так и общественности.

После своего ареста Маккечни пообещал продолжить свою активистскую деятельность. Так оно и случилось. Более того, юноша привлёк на свою сторону немалое количество ровесников. По всей Британии начались нападения на автосалоны, автозаправки и объекты нефтяной инфраструктуры. Радикалы пытались сорвать несколько футбольных матчей и даже британский гран-при «Формулы-1». Впрочем, не обошлось и без нападений на произведения искусства. Активисты приклеивали себя к творениям Да Винчи и Джона Констебля, а картину Винсента Ван Гога они умудрились залить томатным супом. «Не повезло» и восковой фигуре Карла III, в которую преступники бросили торт.

После целой серии хулиганских атак, сразу же возник вопрос о том, кто именно спонсирует Just Stop Oil и является их настоящим «теневым лидером». В итоге выяснилось, что за спонсора радикалов можно считать относительно молодую благотворительную организацию. Зовётся она – Climate Emergency Fund, и в основном располагается в США. Члены вышеупомянутой группы не раз поддерживали «зелёных экстремалов». По словам одного из организаторов Just Stop Oil, компания передала им около 1 миллиона долларов, и кроме того, активно помогает с выплатами зарплат 40 штатных сотрудников организации.

А ещё интересно то, что фамилия ведущего спонсора фонда чётко указывает на «большую нефть». Это Эйлин Гетти, внучка всемирно известного Пола Гетти, который является основателем Getty Oil. И вот почему многие традиционные борцы за экологию сомневаются в благородности Луи Маккечни и его товарищей. После случившейся меньше месяца назад инсинуации с «Подсолнухами» Ван Гога некоторые предполагают, что движение скомпрометировано. Иными словами, оно может быть организовано самим нефтяным лобби для того, чтобы дискредитировать борцов с изменением климата.

Плюс ко всему, сами участники Just Stop Oil не раз говорили, что заниматься своей деятельностью не очень-то и любят. Даже сам Маккечни признавался, что после срыва футбольного матча между «Эвертоном» и «Ньюкаслом» ему угрожали расправой разъярённые болельщики. Он даже вынужден был удалиться из всех соцсетей. Практически всех членов организации считают людьми, недостаточно разумными, и это ещё мягко сказано. Да и большой поддержки в мире все эти экстремистские дела никак не вызывают. Скорее наоборот, к радикалам возникает сильная ненависть, в основном из-за их хулиганских действий.