Биатлонистки сборной Норвегии Марте Ульсбю-Ройселанн и Тириль Экхофф не выступят в гонках открытия сезона в Лиллехаммере

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4 ноября 2022, 19:47 Источник: Sports.ru

Норвежские биатлонистки, трёхкратная Олимпийская чемпионка, 11-кратная чемпионка мира Марте Ульсбю-Ройселанн и двукратная Олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира Тириль Экхофф пропустят гонки открытия сезона в Лиллехаммере в ноябре.

«Для меня это слишком рано. Но я надеюсь принять участие в первом этапе Кубка мира в Контиолахти в конце месяца», – сказала Марте Ульсбю-Ройселанн, испытывающая проблемы при подготовке к сезону из-за последствий перенесенного ранее опоясывающего лишая.

Тириль Экхофф, испытывающая проблемы при подготовке к сезону из-за перенесенного весной коронавируса, взяла паузу в тренировках и выступлениях на некоторое время.

«Вопрос по участию Тириль прояснится до конца недели. Она примет решение, посоветовавшись с тренерами и медиками. В последнее время дела у Тириль идут неплохо. Тело, как правило, функционирует хорошо», – заявил Пер-Арне Ботнан, спортивный директор сборной Норвегии.

Гонки открывающие биатлонный сезон пройдут с 11 по 13 ноября в Лиллехаммере. В рамках соревнований пройдут мужской и женский спринты, мужской и женский масс-старты.



Первый этап Кубка мира по биатлону 2022-2023 пройдет 29 ноября 2022 года в Контиолахти (Финляндия).



28 февраля 2022 года Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях.



«В целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников исполком МОК рекомендует международным спортивным федерациям и организаторам мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов, а также официальных лиц. Граждане России или Беларуси, будь то отдельные лица или команды, должны приниматься только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды», — говорилось в заявлении МОК.



