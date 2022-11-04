Британец, болевший коронавирусом больше года, наконец-то выздоровел благодаря коктейлю Трампа

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4 ноября 2022, 15:59 Александр Крохмаль, Журналист Источник: mk.ru

В Sky News сообщают, что британец, лечившийся от ковида 411 дней, наконец-то оправился от заболевания. 59-летний пациент был инфицирован ранним вариантом коронавируса и не мог избавиться от инфекции из-за ослабленного иммунитета после трансплантации почки. Считается, что он болел ковидом больше, чем любой другой человек на планете. Впервые пациент дал положительный результат в декабре 2020 года. Несмотря на то, что симптомы исчезли, такой же результат он продолжал давать до января 2022 года.

Медицинские эксперты из больниц Гая и Сент-Томаса в Лондоне утверждают, что им вообще неизвестно о другом задокументированном случае излечения человека от столь продолжительной инфекции. Специалисты использовал генетический анализ, чтобы определить, что у 59-летнего заражённого всё ещё сохранялся ранний вариант исходного штамма из Уханя, который давно обогнали мутировавшие варианты «Альфа», «Дельта» и «Омикрон». Медики смогли вылечить мужчину только тогда, когда определили вариант коронавируса. В этом деле помог лекарственный коктейль, который в своё время вылечил Дональда Трампа.

Этот коктейль состоит из нейтрализующих антител, который показал эффективность против ранних ковидных вариантов и позволил организму больного избавиться от опасной заразы. Та же самая команда врачей лечила пациента с сопутствующим заболеванием, который умер после положительного результата теста в течение 505 дней. В обоих случаях тестирование показало, что пациенты повторно не заразились. Выводы были успешно опубликованы в журнале Clinical Infectious Diseases.