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США выделят 3 млн. долларов на «укрепление потенциала партнёров» для воздействия на РФ

, 08:39

США выделят 3 млн. долларов на «укрепление потенциала партнёров» для воздействия на РФ
Artem Sobolev/news.ru via globallookpress.com

Для противодействия использования химических и биологических агентов РФ, США запустили программу по поиску партнеров. На проект выделено около 3 млн. долларов. Документ есть в распоряжении RT.

В материале отмечается, что из-за неподтвержденных ситуаций с отравлением Алексея Навального и Сергея Скрипаля, Россия «намеренно совершает нападки на исполнительные органы договоров о нераспространении». Именно поэтому США решили запустить программу по поиску партнеров, заинтересованных в противодействии использования РФ химических и биологических агентов «в своих целях». 

В список стран-партнёров США вошли Азербайджан, Молдавия, Узбекистан, Словакия, Украина, Грузия, Латвия, Чехия, Казахстан, Турция, Таджикистан и другие.

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