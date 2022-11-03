Глава Пентагона Остин: ядерная атака КНДР против США приведет к концу режима Ким Чен Ына

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3 ноября 2022, 21:04 Источник: РИА Новости

Kremlin Pool/Global Look Press

Конец режима Ким Чен Ына будет вызван ядерной атакой КНДР против США и их союзников. Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин на встрече с коллегой из Южной Кореи.

«Он отметил, что любая ядерная атака против Соединенных Штатов или их союзников и партнеров, в том числе, с использованием нестратегического ядерного оружия, является недопустимой и закончится концом режима Кима», — указано в сообщении.

Подчеркивается, что вопрос обороны будет проработан. Также министра договорились об обсуждении темы «противостояния и ответа на растущие ядерные и ракетные угрозы» КНДР.