Глава Пентагона Остин: ядерная атака КНДР против США приведет к концу режима Ким Чен Ына

Конец режима Ким Чен Ына будет вызван ядерной атакой КНДР против США и их союзников. Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин на встрече с коллегой из Южной Кореи.
«Он отметил, что любая ядерная атака против Соединенных Штатов или их союзников и партнеров, в том числе, с использованием нестратегического ядерного оружия, является недопустимой и закончится концом режима Кима», — указано в сообщении.
Подчеркивается, что вопрос обороны будет проработан. Также министра договорились об обсуждении темы «противостояния и ответа на растущие ядерные и ракетные угрозы» КНДР.