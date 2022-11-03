Генсек ООН Гутерриш: для установления мира на Украине предстоит пройти определенный путь

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3 ноября 2022, 18:16 Источник: ТАСС

Генсек ООН Гутериш, фото: Cia Pak/UN Photo

Для достижения мира на Украине надо пройти определённый путь. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 3 ноября во время пресс-конференции.

Представитель Организации объединённых наций подчеркнул, что до установления мира — главной цели разрешения конфликтов согласно уставу ООН, предстоит пройти «определённый путь». Однако Украина пока находятся далеко от разрешения СВО.

«Нам надо делать все, чтобы двигаться к нему», — подчеркнул Антониу Гутерриш.

Саммит «Большой двадцатки» пройдёт 15-16 ноября в Индонезии. В нем также примут участие РФ, Украина, США и некоторые западные страны.