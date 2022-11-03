США готовы выделить партнёрам $6 млн для поддержки антироссийских санкций

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3 ноября 2022, 08:56

фото: pixabay.com

США готовы выделить около $6 млн своим партнёрам на программу по поддержке антироссийских санкций.

В описании гранта, с которым ознакомился RT, указано, что инициатива окажет содействие партнёрам США в вопросе усиления действия санкций, введённых против РФ из-за ситуации на Украине.

В США считают, что сейчас Россия якобы использует поставки нефти и газа, соответствующую инфраструктуру для оказания «политического и экономического давления» на страны, которые среди прочего отказываются признать ее «незаконную оккупацию» украинских территорий.

В Госдепе отмечают, что доходы, которые Россия получает от экспорта ресурсов, позволяют ей проводить спецоперацию на Украине.

Всё это происходит, несмотря на действие введённых против России международных санкций, которые Кремль «и его состоящее из силовиков окружение» якобы пытаются обойти.