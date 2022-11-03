19FortyFive: переброска американских военных на Украину может усилить конфликт НАТО и России

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3 ноября 2022, 08:25 Источник: РИА Новости

военные НАТО, фото: Victor Lisitsyn/globallookpress.com

Переброска американских военных на Украину с целью инспекции поставляемого Западом оружия может усилить конфликт НАТО и России, перерасти в полномасштабное столкновение между Москвой и Североатлантическим альянсом.

Публицист отметил, что американские войска будут помогать "отслеживать и учитывать самые современные вооружения", поставляемые на Украину.

Обозреватель 19FortyFive Джек Бакби в свой статье указал, что, "несмотря на то, что военные из США не будут вести боевые действия на Украине, присутствие солдат из страны НАТО является серьезным событием в конфликте".

Бакби также считает, что возникнет большой вопрос в случае, если американский солдат будет ранен.

"Неясно, что может произойти, если американские солдаты погибнут в результате российского удара, но это можно рассматривать как нападение на НАТО. И это может спровоцировать ответ со стороны альянса, что, в свою очередь, грозит перерасти в полномасштабный конфликт с Россией", — пояснил свое беспокойство Бакби.

Как он полагает, США заранее разработать план на случай "такого поворота событий".