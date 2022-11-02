Аргументы Недели → В мире 13+

2 ноября 2022, 19:26

Волонтеры и представители администрации посетили раненых в Ясиноватой в местной ЦРБ

Украинские националисты ведут из Авдеевки непрекращающиеся обстрелы Ясиноватой (Донецкая Народная Республика). Расстояние между Авдеевкой и городом Ясиноватая - два километра.

Журналистка ФАН Изабелла Либерман провела день в Ясиноватой, где сейчас ведутся ожесточенные бои с украинскими оккупантами, в числе которых — националисты батальонов, запрещенных в России террористических организаций, «Азов» и «Правый сектор», «Айдар» (против представителей формирования в России возбуждены уголовные дела) и иностранные наемники.

Город Ясиноватая — горячая точка на карте ДНР. С начала спецоперации здесь усилились обстрелы.

Украинские боевики бомбят дома мирных граждан, школы, больницы, детсады, административные здания. Воронки от снарядов повсюду, звуки прилетов слышны каждый час. Глава администрации города Дмитрий Шевченко уточнил, что украинские националисты на два месяца захватили Ясиноватую.

По его словам, в городе лучшие условия жизни, чем в соседней Авдеевке, где нет света, воды, газа, и люди находятся в качестве живого щита.

В ДНР Авдеевка — сложный для освобождения населенный пункт: еще до начала СВО украинские националисты начали там строить оборонительные заграждения, накапливать вооружения. По рассказам жителей Ясиноватой, у которых родственники в Авдеевке, ВСУ размещает боевые машины и артиллерию прямо в домах мирных людей.

Либерман отметила, что атаки союзных сил здесь идут медленно, но успешно. Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее рассказал, что союзные силы продвинулись в Марьинке под Донецком, бьются за Павловку.