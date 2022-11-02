Востоковед Геворкян: США нагнетают ситуацию, чтобы разжечь конфликт между Саудовской Аравией и Ираном

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2 ноября 2022, 18:49

флаг Ирана

Саудовская Аравия отправила США информацию разведки о "неизбежной атаке" Ирана по целям в королевстве. Официальный представитель американского Госдепа Нед Прайс заявил, что Вашингтон постоянно связывается с Эр-Риядом по вопросам угроз в регионе, и Белый дом готов обеспечить безопасность своих партнеров.

Востоковед Каринэ Геворкян высказала мнение в интервью изданию "ПолитЭксперт" по поводу планов США разжечь конфликт между Саудовской Аравией и Ираном.

Красный флаг, поднятый в Куме после теракта в Ширазе 26 октября, свидетельствует, что Тегеран будет действовать точно и очень обдуманно. Правительство Ирана учитывает, как власти Эр-Рияда относятся к действующей власти США.

Эксперт Каринэ Геворкян напомнила, что именно США были против назначения Мухаммада бин Салмана Аль Сауда наследным принцем, и он помнит этот факт.

Востоковед полагает, что Иран вряд ли будет портить отношения с Саудовской Аравией, так как они были налажены большим трудом. Она отметила, что посольство Тегерана есть в Эр-Рияде, а посольство Эр-Рияда в Тегеране.

Геворкян напомнила, что Иран и Саудовская Аравия вместе с другими странами согласованно снизили добычу нефти, несмотря на просьбы Джо Байдена. По ее словам, заявления Эр-Рияда о возможных действиях Тегерана — риторический прием, при этом правительству королевства довольно хорошо известно, что атака может быть нанесена по другим геополитическим направлениям.

"Учитывая сосредоточенность иранских войск в районе Закавказья, где Иран обвиняет Израиль в слишком активной деятельности и действиях с территории, в том числе Азербайджана, то, вероятно, атаки будут именно в этом регионе, возможно, на севере Ирака. А какие — иранцы никому не расскажут. Сделают это точно, ювелирно, как ранее в Эрбиле", — подчеркнула Геворкян.

Правительство Ирана ввело санкции в отношении США.