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Повреждение трансатлантического кабеля между США и Европой может стать ответом на подрыв «Северного потока 2»

, 11:16

Повреждение трансатлантического кабеля между США и Европой может стать ответом на подрыв «Северного потока 2»

После подрыва трёх ниток газопроводов на дне Балтийского моря король Великобритании Карл III наградил двух офицеров ВМС Великобритании высокими наградами за проведение операции вне пределов страны. А в минувшую субботу представитель Минобороны России практически обвинил британцев не только в подрыве газопроводов, но и в организации атаки подводных и надводных дронов на военно-морскую базу ВМС России в Севастополе.

Речь может идти только о так называемой Специальной лодочной службе Special Boat Service, сокращённо SBS. С 2003 года на гербе лодочников-диверсантов появился девиз – «Силой и хитростью». Но проведение спецопераций за пределами Великобритании по-прежнему остаётся их главной задачей. Украина здесь – отличный полигон для отработки тактики и практических действий. Что и было продемонстрировано на острове Змеиный и при строительстве специальной военно-морской базы морских диверсантов в Очакове Николаевской области Украины. Действовать за пределами своего королевства и скрывать это позволяет английский закон. Как и о 101-й авиадесантной дивизии США «Поющие орлы», о британских подводных диверсантах из Лодочной службы можно сказать, что и они участвовали в военных действиях в Афганистане и Ираке.

Атаковать газопровод из Норвегии в Польшу – это мелко. И хотя есть огромное искушение причислить поляков к взрывам газопроводов, но они едва ли смогли бы это сделать чисто технически.

А вот у эскадрона Z подводных диверсантов из Специальной лодочной службы Британии есть сверхмалые подводные лодки, подводные средства движения, подводные и надводные дроны. С их помощью в акватории военных баз, портов и на якорные стоянки можно легко доставить подводные мины или иные взрывные устройства для подрыва судов. Так что подорвать с таким снаряжением газопровод на глубине 70 метров, который не охраняется, – задача вполне осуществимая. Да и нет в мире других таких отрядов, как у англичан и американцев, которые были бы технически способны на такую диверсию. Про возможности наших боевых пловцов ничего не известно. Но, похоже, что у нас есть технические возможности ответить англичанам в другом месте и на другом уровне.

Повреждение трансатлантического кабеля может стать вполне критическим для коммуникаций между США и Западной Европой вместе с Британией. То есть тех стран, которые сегодня ведут активную, в том числе военную, политику по обнулению возможностей России. Вот и говорят всё чаще, что ответом может стать воздействие на трансатлантическую кабельную систему.

Подробнее читайте в свежем номере «Аргументов недели».

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