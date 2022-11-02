Повреждение трансатлантического кабеля между США и Европой может стать ответом на подрыв «Северного потока 2»

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2 ноября 2022, 11:16

После подрыва трёх ниток газопроводов на дне Балтийского моря король Великобритании Карл III наградил двух офицеров ВМС Великобритании высокими наградами за проведение операции вне пределов страны. А в минувшую субботу представитель Минобороны России практически обвинил британцев не только в подрыве газопроводов, но и в организации атаки подводных и надводных дронов на военно-морскую базу ВМС России в Севастополе.



Речь может идти только о так называемой Специальной лодочной службе Special Boat Service, сокращённо SBS. С 2003 года на гербе лодочников-диверсантов появился девиз – «Силой и хитростью». Но проведение спецопераций за пределами Великобритании по-прежнему остаётся их главной задачей. Украина здесь – отличный полигон для отработки тактики и практических действий. Что и было продемонстрировано на острове Змеиный и при строительстве специальной военно-морской базы морских диверсантов в Очакове Николаевской области Украины. Действовать за пределами своего королевства и скрывать это позволяет английский закон. Как и о 101-й авиадесантной дивизии США «Поющие орлы», о британских подводных диверсантах из Лодочной службы можно сказать, что и они участвовали в военных действиях в Афганистане и Ираке.



Атаковать газопровод из Норвегии в Польшу – это мелко. И хотя есть огромное искушение причислить поляков к взрывам газопроводов, но они едва ли смогли бы это сделать чисто технически.



А вот у эскадрона Z подводных диверсантов из Специальной лодочной службы Британии есть сверхмалые подводные лодки, подводные средства движения, подводные и надводные дроны. С их помощью в акватории военных баз, портов и на якорные стоянки можно легко доставить подводные мины или иные взрывные устройства для подрыва судов. Так что подорвать с таким снаряжением газопровод на глубине 70 метров, который не охраняется, – задача вполне осуществимая. Да и нет в мире других таких отрядов, как у англичан и американцев, которые были бы технически способны на такую диверсию. Про возможности наших боевых пловцов ничего не известно. Но, похоже, что у нас есть технические возможности ответить англичанам в другом месте и на другом уровне.



Повреждение трансатлантического кабеля может стать вполне критическим для коммуникаций между США и Западной Европой вместе с Британией. То есть тех стран, которые сегодня ведут активную, в том числе военную, политику по обнулению возможностей России. Вот и говорят всё чаще, что ответом может стать воздействие на трансатлантическую кабельную систему.



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