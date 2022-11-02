США разместят бомбардировщики в Австралии

Аргументы Недели → В мире 13+

2 ноября 2022, 09:53

Американские власти планируют разместить самолёты В-52 на территории Австралии. Такими действиями они предупреждают Китай о недопустимости нападения на Тайвань. Переброска самолётов является только частью военной кампании США. Ранее Вашингтон и Лондон запустили совместную с австралийскими предприятиями программу по производству атомных подводных лодок. В дальнейшем они будут бороздить вдоль китайских морских границ.



Кроме того, с территории Австралии будет вестись слежка за пусками китайских ракет. К военной инициативе США будет в дальнейшем подключена Япония. В первую очередь на территории Австралии будут построены цеха для ремонта и обслуживания самолётов, а также парковочные места. Самолёты В-52 являются основой безопасности США уже на протяжении 60 лет. Они способны нести как конвенциональное, так и ядерное оружие.



Китай внимательно следит за действиями соседних государств. При необходимости силы КНР могут нанести упреждающий удар по территории Австралии, если интересы государства в Азиатско-Тихоокеанском регионе будут притесняться.



В Белом доме полагают, что Китай планирует захватить Тайвань и присоединить его к себе. США пытаются исключить это, вводя санкции в качестве предупредительных мер. Вашингтон опасается технологического развития Поднебесной, особенно в сфере создания сверхсовременного вооружения.