США разместят бомбардировщики в Австралии

Американские власти планируют разместить самолёты В-52 на территории Австралии. Такими действиями они предупреждают Китай о недопустимости нападения на Тайвань. Переброска самолётов является только частью военной кампании США. Ранее Вашингтон и Лондон запустили совместную с австралийскими предприятиями программу по производству атомных подводных лодок. В дальнейшем они будут бороздить вдоль китайских морских границ.
Кроме того, с территории Австралии будет вестись слежка за пусками китайских ракет. К военной инициативе США будет в дальнейшем подключена Япония. В первую очередь на территории Австралии будут построены цеха для ремонта и обслуживания самолётов, а также парковочные места. Самолёты В-52 являются основой безопасности США уже на протяжении 60 лет. Они способны нести как конвенциональное, так и ядерное оружие.
Китай внимательно следит за действиями соседних государств. При необходимости силы КНР могут нанести упреждающий удар по территории Австралии, если интересы государства в Азиатско-Тихоокеанском регионе будут притесняться.
В Белом доме полагают, что Китай планирует захватить Тайвань и присоединить его к себе. США пытаются исключить это, вводя санкции в качестве предупредительных мер. Вашингтон опасается технологического развития Поднебесной, особенно в сфере создания сверхсовременного вооружения.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Российская реактивная артиллерия уничтожила в Харьковской области польских наемников, пытавшихся осуществить прорыв
Парламентарии Картаполов и Пискарев сообщили, что Госдума не рассматривает введение ответственности для уклонистов от мобилизации
- #ЗАУГЛОМ Британские морские диверсанты свили гнездо на Украине. Каким будет ответ?
- 11:39 Российская реактивная артиллерия уничтожила в Харьковской области польских наемников, пытавшихся осуществить прорыв
- 11:37 Актриса Алена Бабенко: люди перестали интересоваться друг другом
- 11:16 Повреждение трансатлантического кабеля между США и Европой может стать ответом на подрыв «Северного потока 2»
- 10:48 Юмористы Елена Борщева и Дмитрий Красилов участвуют в новом экстремальном шоу
- Telegram | (Подписаться) Российские бомбардировщики били по военным объектам Украины новыми ракетами Х-32, известными как «убийцы авианосцев»