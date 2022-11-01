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Официальный представитель МИД РФ Захарова посоветовала главе МИД Германии Бербок провести отпуск с картой и учебником истории

, 22:36 Источник: Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Захарова посоветовала главе МИД Германии Бербок провести отпуск с картой и учебником истории
Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала министру иностранных дел Германии Анналене Бербок купить карту и учебник по истории после ее высказываний о Российской Федерации и Китайской Народной Республике.

Бербок, находясь с рабочим визитом в Центральной Азии, посещая Казахстан и Узбекистан, призвала не допустить беспрепятственного усиления позиций России и Китая в этом регионе.

"Что она несет? Аня/Лена, купите карту, учебник истории и возьмите отпуск для ознакомления с первичными признаками геополитики", — написала возмущенно Захарова в своем Telegram-канале.

Бербок на днях отправилась с визитом в страны Центральной Азии, - передает РИА Новости. В понедельник она была на переговорах в Казахстане, во вторник германский дипломат провела ряд встреч в Узбекистане.

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