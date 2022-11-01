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Коллективный Запад разжигает вражду к России в Центральной Азии

, 17:08

Коллективный Запад разжигает вражду к России в Центральной Азии

В Центральной Азии всё сильнее начинают проявляться тенденции к созданию благоприятных условий для отхода республик, расположенных на её территории, от союзничества с Россией. Коллективный Запад, уже не скрывая своих планов, в который раз отрабатывает методы разжигания конфликтов и конфронтационных ситуаций, как это делалось, например, на Кавказе, на Украине.

Немаловажную роль здесь играет и невнятная, отстранённая политика России в данном вопросе. Масла в огонь подливают западные и прозападные НКО, НПО, действующие в Центральной Азии, националистически настроенная часть местного населения, негативные посты на русскоязычных серверах в Интернете о жителях данных республик, необдуманные высказывания некоторых политических деятелей России о территориальных претензиях.

При этом в самих республиках ЦА тоже далеко не всё гладко. Их раздирают конфликты с соседями, натянутые отношения между кланами, неоднородность политических, идейных планов. В это время Турция предлагает создать алфавит, единый для тюркских народов. Об алфавите на латинице задумались в Казахстане. В России живёт огромное количество славян и тюркских народов самых разных национальностей. Принятие тюркского алфавита может привести к их отдалению друг от друга, укрепит влияние Турции.

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