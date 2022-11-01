Из-за ошибок врачей израильские роженицы требуют тщательной проверки ДНК

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1 ноября 2022, 12:57 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kp.ru

В СМИ отмечают разрастание большого скандала в Израиле, вызванного серьёзной ошибкой врачей. В ходе процедуры искусственного оплодотворения женщине ввели совершенно чужой эмбрион. Его генетические данные не имели никакого отношения к матери и отцу. До сих пор медики не могут чётко ответить, как получилась такая ошибка, и чья оплодотворённая яйцеклетка была подсажена.

Скандал дошёл до бурных обсуждений среди представителей общественности. Теперь будущие мамы, прошедшие такую же процедуру, в той клинике, требуют от минздрава Израиля и дирекции больницы провести тщательный ДНК-тест. Главная цель – исключение подобных ошибок в дальнейшем. К израильтянкам, выступившим за тесты, подключились и те, кто уже родил ребёнка после процедуры. Женщины призывают провести анализы в независимой лаборатории, но никак не в клинике, репутация которой уже испорчена.

На конфликт повлияло и недавнее решение одного из главных раввинов Израиля. Духовный лидер решил, что женщина, выносившая в своём чреве и родившая генетически не родного для неё ребёнка, является его матерью и не может требовать передачи малыша биологическим родителям.