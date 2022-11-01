Китай вытесняет США с Ближнего Востока

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1 ноября 2022, 12:52

В МИД Саудовской Аравии сообщили, что китайский лидер Си Цзиньпин в скором времени прибудет в страну с официальным визитом. Кроме того, он намерен принять участие в саммите глав государств региона.



Напряжение между Саудовской Аравией и США увеличивается. Китай в этом отношении может предложить ближневосточной стране уникальные проекты. В Поднебесной положительно оценили присоединение Саудовской Аравии к БРИКС.



Американцы за последние месяцы стали чуждыми на Ближнем Востоке. Вывод войск из Афганистана поставил лидеров ближневосточных государств перед сложным выбором. Они поняли, что США не являются гарантированным защитником интересов на международном поле. Но Вашингтон планирует теперь перейти в Азию, чтобы противостоять могуществу Пекина.



Большая часть стран Ближнего Востока считает Китай важнейшим торговым партнёром. В свою очередь, регион поставляет китайским компаниям энергоресурсы. Саудовская Авария согласилась принимать за экспорт нефти юани вместо долларов. США особо настораживает, что Китай расширяет партнёрство со странами региона не только в сфере энергетики, но и атомной промышленности и вооружения.