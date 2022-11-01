Коллапс украинской энергосистемы отразился на коммунальных услугах и транспорте

Российские военные продолжают наносить удары по украинской инфраструктуре. Из-за этого без электроснабжения остаются практически все регионы страны. Электроэнергия подаётся потребителям только на несколько часов.
В Киеве был повреждён энергообъект, который обеспечивал подачу электричества в 350 тысяч квартир. Из-за перебоев с электропитанием, работа общественного и междугороднего транспорта приостанавливается. Чиновники призывают граждан набраться терпения и пережить все неудобства. В Незалежной вынуждены признать, что единая энергосистема страны в скором времени перестанет функционировать. При повреждении подстанции в одном регионе, запитаться из другого не получится.
Железнодорожники для организации пассажирских и грузовых перевозок вынуждены задействовать больше тепловозов. Однако их крайне недостаточно в стране, чтобы заменить электропоезда. В Управлении по чрезвычайным ситуациям призвали граждан отказаться от установки в квартирах буржуек под угрозой уголовной ответственности. Они представляют серьёзную опасность. При этом альтернативного варианта отопления власти не предлагают. Из-за постоянного отсутствия электроэнергии, подача тепла ограничивается, не работает водопровод, канализация.
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