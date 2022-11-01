Иранские блюстители нравственности не следуют своим же правилам

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1 ноября 2022, 11:43 Александр Крохмаль, Журналист

На данный момент в Исламской республике Иран проходят массовые протесты против властей. Протестующие пытаются добиться ухода из правящей системы президента Раиси, аятоллы и духовных лиц, отвечающих за строгие нравы. Теперь же в соцсетях активно распространяют фото известного иранского министра Ростама Гасеми, на котором он позирует с женщиной без хиджаба. В оппозиции республики отмечают, что Гасеми является одним из самых строгих приверженцев дресс-кода для иранских женщин. При этом, жёстким правилам он явно не следует.

Автор фотографии, американский журналист Алави, рассказал, что снимки политика были сделаны им в Малайзии в 2011 году. Это произошло через два года после гибели жены Гасеми. На фото же представлена любовница иранского чиновника. Ростам Гасеми – уважаемый человек в правящих верхах республики. В прошлом – офицер Корпуса Стражей Исламской Революции, а сейчас – министр городского развития и дорог. Фотография была сделана, когда он занимал должность нефтяного министра.