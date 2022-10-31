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31 октября 2022, 15:19

В конце 18 века основатели первой в мире демократической страны ставили цель основать государство, в котором будет происходить частая смена власти, т.е. полная альтернатива монархии.



Все эти годы США успешно развивались, состоя из двухпартийной политической основы. Особым инструментом стабильности всегда служили промежуточные выборы. Их смысл заключается в оценке гражданами действий президента и правящей партии, которая, как показывает практика, редко на них побеждает. Это приводит к привычному для страны разделённому типу правления.



США замерли в ожидании промежуточных выборов в Конгресс. Переизбранию подлежат треть сенаторов, 435 членов Палаты представителей и губернаторы 36 штатов. Но опаснее то, что происходит сейчас внутри самих партий. В данный момент республиканцы делятся на трампистов и остальных её членов. У демократов партия раскололась на левых почитателей Сандерса и традиционных либералов.



Ситуация разворачивается таким образом, что ведя внешнюю войну с Россией, США не заметили собственного внутриполитического раскола, небывалого со времён её основания. Только страдают от этого обычные американцы, которым всё равно, что происходит с Украиной, Тайванем, Сирией, и т.д.