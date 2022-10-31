В России готовится концепция о кардинальном пересмотре взаимоотношений с Западом

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31 октября 2022, 14:06

Как бы ни старалась Россия поддерживать конструктивный диалог с недружественными государствами – результат остаётся плачевным. В связи с этим подвергнется изменениям Концепция внешней политики РФ.



Заместитель секретаря СБ РФ Александр Венедиктов заявил, что обновлённая Концепция полномерно отобразит нынешние внешнеполитические реалии, а также скорректирует подходы по взаимодействию с Западом. Ожидается, что документ будет представлен к концу этого года. Но так как он должен согласоваться со «Стратегией национальной безопасности», то его одобрения стоит ожидать только в первом полугодии 2023 года.



Гибридная война Запада действует по всем фронтам. Немногочисленные сотрудники российских посольств в недружественных странах живут как на пороховой бочке. Сергей Лавров заявил, что вообще не видит смысла в присутствии наших послов там, где Россию ненавидят. Поэтому необходимо всесторонне укреплять отношения со странами Азии, Африки и Латинской Америки, поддерживая авторитет и независимость каждой страны в мире.