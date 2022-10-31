Штайнмайер рассказал немцам о последствиях войны на Украине

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31 октября 2022, 13:00

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер несколько дней назад посетил Украину. Попав под ракетный обстрел, политик несколько часов был вынужден провести в бомбоубежище. Вернувшись в Германию, чиновник выступил перед немцами с длительной речью. Он напомнил, что конфликт на Украине будет иметь серьёзные последствия для Германии.



Штайнмайер говорит, что до 24 февраля для Германии было временем процветания. При этом в будущем политик видит мирный диалог с Россией. Немецкий президент обвинил Москву в нарушении границ другого государства. Кроме того, Штайнмайер считает, что Москва и Берлин в настоящий момент находятся в состоянии конфронтации.



Немецкий президент указал на готовность ФРГ поддерживать Украину пока это будет требоваться. Помощь будет как финансовой, так и политической. По мнению чиновника, Германия играет исключительно по правилам. А президент РФ Владимир Путин пытается расколоть Европу. Штайнмайер является приверженцем мирной политики. Находясь в должности главы внешнеполитического ведомства Германии, в эпоху канцлера Ангелы Меркель, он призывал Украину к миру. Под его руководством была создана формула урегулирования конфликта на Донбассе, которую Киев сначала принял, а после полностью отказался выполнять.