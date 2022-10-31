Евгений Сатановский: Мирное урегулирование возможно после победы

Аргументы Недели → В мире 13+

31 октября 2022, 09:53

Идёт нормальная война на уничтожение Российской Федерации как одного из наиболее опасных соперников Соединённых Штатов. Мы их не трогали. Они нас решили унасекомить, заявил в интервью «Аргументам недели» учёный-востоковед и экономист, член общественного совета при Министерстве обороны РФ Евгений Сатановский.



Президент Турции Эрдоган постоянно говорит о каком-то плане мирного урегулирования. По мнению Сатановского, Турции Украина нужна. Вот он и пытается нас развести на тему того, как бы ему вернуть обратно Оттоманскую Порту на географические карты. В своё время ведь Одесса была лиманом Хаджибей. Да и много чего там было турецкого, вплоть до самой Речи Посполитой. Вот это задача Эрдогана.



Хрущев выпустил бандеровцев, и дальше они три десятка лет спокойно занимали пост за постом, место за местом, пока не поймали исторический момент. И всё. В бытность Третьего рейха учили ненавидеть всех. А потом построили Германскую Демократическую Республику. Ничего страшного. Берётся население, перетряхивается слегка. Ну как перетряхивать, думаю, понятно. И всё это работает. В Венгрии, которую после войны как следует не перетряхнули, в 1956 году как раз был самый настоящий нацистский мятеж. А после 56-го заряд был такой, что даже сейчас Венгрия против нас не выступает – единственная в Евросоюзе. Значит, работает такой подход.



Мирное урегулирование возможно. В том случае, если российская армия будет стоять на бывшей границе Советского Союза. Западной, я имею в виду. Либо ей придется идти дальше. Возможно, до линии 1997 года. А может и до Лиссабона. И вот тогда будет мирное урегулирование. Словом, оно будет после того, как американских баз не будет в Евразии – не только в Европе, заметьте, но и в целом в Евразии. Потому что в Японии и Южной Корее эти базы оказывают точно такое же воздействие на ситуацию на континенте, как и в Германии или Польше.



Подробнее читайте в интервью «Аргументов недели».