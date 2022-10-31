РИА Новости: работники общепита рассказали о сокращении расходов жителей Германии на посещение их заведений

Жители Германии сократили свои расходы на посещение заведений общепита. Об этом РИА Новости рассказали представители отрасли.
«Клиенты практически перестали оставлять на чай», - поделился с агентством официант бара в Берлине. «Посетителей стало в разы меньше в последние месяцы», - рассказал РИА Новости официант вьетнамского ресторана.
По данным опроса Немецкой ассоциации гостиниц и ресторанов, более 66% заведений отрасли видят свое положение неустойчивым в условиях энергокризиса.
Ранее сообщалось о том, что энергокризис в Европе может стать причиной истощения лесных ресурсов.