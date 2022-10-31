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Тела четырех погибших в Сеуле гражданок России доставят в Приморье паромом

, 07:14 Источник: РИА "Новости"

Тела четырех погибших в Сеуле гражданок России доставят в Приморье паромом
место давки в Сеуле, Niu XisitongxunsheNEWSIS/XinHua

Руководитель представительства МИД во Владивостоке Андрей Броварец сообщил в рамках разговора с журналистами, что тела четырех погибших в Сеуле гражданок России доставят в Приморье паромом.

Андрей Броварец заметил, что к настоящему моменту нет данных о том, когда тела россиянок будут доставлены на родину. Дипломат сообщил, что корейское консульство ранее выразило готовность оказать помощь с визой и билетами на паром родственникам погибших, однако это не потребовалось, поскольку они уже находятся в Корее.

Напомним, накануне общее количество жертв в результате давки в Сеуле во время празднования Хэллоуина достигло 153.

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