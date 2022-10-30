СК проведет проверку по факту демонтажа мемориальных плит в Латвии

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30 октября 2022, 22:59

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту демонтажа мемориальных плит на монументе «Курган дружбы». Об этом сообщает РИА Новости.



«Председатель Следственного комитета поручил во взаимодействии с Министерством иностранных дел России провести проверку по факту повреждения монумента «Курган дружбы» на территории Латвийской Республики…» - передали в пресс-службе.



Отмечается, что после выяснения обстоятельств сноса плит будет дана правовая оценка действиям всех причастных лиц.



Объект был воздвигнут в советское время в Латвии на границе с Россией и Белоруссией.



Ранее сообщалось, что Москву обвинили в несоблюдении соглашений.

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