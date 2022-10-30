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МИД РФ: судьба зерновой сделки зависит от выяснения обстоятельств в Черном море

, 19:57

МИД РФ: судьба зерновой сделки зависит от выяснения обстоятельств в Черном море
Андрей Руденко, MFA Russia/ globallookpress.com

О дальнейших шагах по зерновой сделке можно будет судить только после прояснения всех обстоятельств атаки в Черном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел России Андрея Руденко.

«В первую очередь нужно выяснить все обстоятельства случившегося», - поделился он.

Руденко также назвал произошедшее в Севастополе «безобразием», которое противоречит всем принятым условиям.

Чтобы обсудить эту проблему, Москва созвала Совет ООН. Только по итогу совещания можно будет говорить о дальнейших шагах страны.

Ранее сообщалось, что российские сотрудники не покинули координационный центр по зерну.

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