По меньшей мере 40 человек погибли и более 100 пропали без вести при обрушении моста в Индии

Аргументы Недели → В мире 13+

30 октября 2022, 19:10 Источник: ТАСС

«Скорая помощь». Фото: Sumit Saraswat/globallook.com

В Индии в воскресенье при обрушении вантового моста в штате Гуджарат погибло по меньшей мере 40 человек, более ста пропали без вести. Об этом сообщил индийский телеканал NDTV.

В момент крушения на мосту находилось порядка 500 человек. На видео с места трагедии, которые распространяются сейчас в Сети, видно, что многие люди, пытаясь спастись, прыгали в реку, другие — повисли на тросах.

Как сообщил телеканал, мост, построенный 140 лет назад, несколько лет находился на реконструкции. Всего четыре дня назад его открыли.

Ранее сообщалось, что в Сеуле при праздновании Хэллоуина в давке погибли более 150 человек, среди них — четыре россиянки.