Каково происхождение названия праздника «Хэллоуин»

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30 октября 2022, 18:34 Александр Крохмаль, Журналист

Про международный праздник, известный под именем Хэллоуин, знают, пожалуй, все, кто неравнодушен к мировой истории. Именно в этот день мы часто одеваемся во всё чёрное, раскрашиваем тыквы со всех сторон и посещаем вечеринки друзей. Принято считать, что этот праздник символизирует некие тёмные сверхъестественные силы. Многие воспринимают его, как простую забаву. Но на деле Хэллоуин никак не связан с «ведьмами и колдунами». Наоборот, в старые времена он был как раз-таки предвестником светлого и доброго праздника, зовущегося Днём Всех Святых. Ребячество в виде переодеваний в вампиров и зомби появилось намного позднее.

Но каково происхождение праздника? Оксфордский словарь английского гласит, что само слово «Хэллоуин» впервые возникло в 16-м веке. Это шотландское сокращение от «All-Hallows-Even», что означает «Вечер всех Святых». В то время так называли ночь перед Днём Всех Святых (31 октября – 1 ноября). Хэллоуин обычно празднуется в странах Европы и Америки. Однако проявляют к нему интерес и в государствах Азии. Отдельные историки связывают праздник с кельтским языческим Самайном. Стоит напомнить, что его празднование продолжалось целых семь дней. Именно Самайн у древних кельтов ассоциировался со сверхъестественным и непосредственно с миром мёртвых. И то, многие элементы этого появились намного позднее. Что до традиционного христианства, то там никаких духов никто не призывал. Более того, глубоко верующие христиане порою осуждают забавы Хэллоуина.

В Католической и некоторых Лютеранской церквях День Всех Святых отмечается строго 1 ноября. В латинском календаре этот праздник имеет самый высокий ранг. Он также считается обязательным днём, когда истинно верующий просто не может позволить себе не посещать мессы. Во время праздника Всех Святых католические священники обычно носят белые одеяния. На следующий же день, 2 числа, празднуется День всех усопших верных. В католицизме он является днём поминовения ушедших в мир иной. А история самих празднеств уходит в далёкую древность – в эпоху Тёмных веков, когда христианство ещё только начинало распространяться по Европе.