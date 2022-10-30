Bloomberg: ЕC беспокоит увеличение поставок бытовой техники в Россию из стран СНГ

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30 октября 2022, 16:54

Anton Belitsky/ globallookpress.com

Европейские чиновники выражают обеспокоенность увеличением объемов поставок бытовой техники в Россию из Армении и Казахстана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

По данным издания, опасения представителей ЕС связаны с возможным применением Россией некоторых из товаров и их компонентов в военных целях.



В правительстве Казахстана отмечают, что поставки действительно возросли. Россия закупает у страны холодильники, стиральные машины и электрические молокоотсосы.



Ранее сообщалось, Великобритания принимала участие в срыве зерновой сделки.