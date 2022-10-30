Представители ЕП заявили о необходимости «реалистичного ответа» на гиперзвуковое оружие РФ

Французский евродепутат Арно Данжан и его итальянский коллега Массимилиано Салини требуют от Еврокомиссии разработки «реалистичного ответа» на российские гиперзвуковые системы. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение политиков.
По данным письма, российские ракеты «Кинжал» и «Циркон» представляют опасность для Европы. Следовательно, важно «предложить реалистичный ответ на всё более заметную гиперзвуковую угрозу», которую они в себе несут.
Данжан и Салини также отметили, что реализация «европейских оборонных инструментов» далека от заявленных амбиций Еврокомиссии.
Депутаты рассчитывают, что местная промышленность начнет активнее развиваться в области ракетных систем.
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